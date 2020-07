Mercedesz Henger a Barcellona vestita di bianco, la FOTO fa il pieno di likes. La figlia di Eva fa impazzire i suoi followers con gli scatti al mare

Eva Henger è di una bellezza mozzafiato. Somiglia tantissimo a sua madre, sono due gocce d’acqua, entrambe bellissime e amatissime sui social. Mercedesz ha tantissimi likes su Instagram e followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.

Mercedesz Henger fa impazzire i suoi followers con gli scatti a Barcellona

Mercedesz è stata spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso. Qualche mese fa ha avuto una brutta lite con sua madre a causa del suo fidanzato. Eva sosteneva che il ragazzo picchiasse sua figlia, e che proprio lei era stata a raccontare questo alla famiglia. Mercedesz ha sempre sostenuto di non aver mai raccontato nulla del genere, di non aver menzionato nessun tipo di violenza, e questo l’ha messa in crisi con sua madre e portata a pensare che la donna volesse mettere contro di lei e il suo fidanzato tutta la famiglia contro. Questa questione è stata abbondantemente raccontata nei salotti della D’Urso. Eva, tra l’altro, sosteneva che il fidanzato della figlia le avesse dato della poco di buono e lui ha sempre sostenuto invece che ha usato quel termine per imprecare, ma che non ce l’aveva con lei.

Mercedesz al momento si sta godendo le vacanze a Barcellona. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha ricevuto tantissimi likes e apprezzamenti da parte dei suoi amati fans.