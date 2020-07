Melissa Satta, l’estate si fa calda: in costume infiamma il web – FOTO

Melissa Satta ha postata una foto insieme a suo figlio: i due sono in costume in piscina e lei è più in forma che mai

Visualizza questo post su Instagram Friday at the beach @changit_official #bikini #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 3 Lug 2020 alle ore 5:22 PDT

La bella Melissa Satta infiamma sempre di più il web, soprattutto adesso durante la stagione estiva in cui si mostra spesso in costume da bagno. Nell’ultima foto condivisa dalla modella è in compagnia del figlio Maddox e fa una pubblicità alla casa di creme solari Angstrom per il suo spray trasparente protettivo resistente all’acqua che usa anche per il suo piccolo, infatti la didascalia è stata: “Anche per Maddox scelgo i solari @angstromsolari lo spray trasparente protettivo è resistente all’acqua e alla sabbia ed è facile da applicare, senza rubare tempo ai suoi giochi in piscina ☀️#ColSoleAddosso #ADV”.

La foto di Melissa Satta in costume con il figlio

Ed eccoli Melissa e suo figlio Maddox in piscina, lei si rilassa e lui gioca come dovrebbero fare tutti i bambini della sua età. Il bikini della showgirl nonché modella è arancione con fantasie azzurre e blu, che mette in risalto le sue forme sinuose per un fisico perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Il mare più bello… #sardegna 🧜🏽‍♀️🐟🏖 @4giveness_official #bikini4giveness #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 2 Lug 2020 alle ore 12:22 PDT

Si vede che Melissa Satta è andata spesso ad allenarsi in palestra o ha fatto tanto allenamento a casa durante la stagione invernale e la quarantena da Covid-19.