La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 5 luglio

Aggiornata nel pomeriggio, come di consueto dal Ministero della Salute, la mappa regione per regione relativa allo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Il Ministero della Salute intorno alle 17 ha pubblicato sul proprio sito la tabella sanitaria che inquadra lo stato dell’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Secondo l’ultimo aggiornamento risultano essere leggermente in calo, rispetto a ieri, i soggetti attualmente positivi, mentre salgono i ricoveri in terapia intensiva ed i casi di contagio. In crescita anche i decessi e le persone guarite, quest’ultime hanno superato da giorni la soglia dei 190mila rappresentando oltre l’80% delle persone risultate positive in Italia dall’inizio dell’emergenza.

Leggi anche —> Coronavirus, il bollettino del 5 luglio: i dati dell’epidemia

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 5 luglio, salgono le terapie intensive

Come di consueto, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito la tabella sanitaria con i nuovi i dati dell’epidemia da Covid-19 ad oggi, domenica 5 luglio. Secondo l’aggiornamento odierno, i casi risultati positivi al virus sono saliti a 241.611 con un incremento di 192 unità. Continua la decrescita dei positivi attuali che ammontano ad oggi a 14.642, ossia 21 in meno rispetto alla giornata di ieri. Salgono, invece, i ricoveri nei reparti di terapia intensiva degli ospedali da ieri (+3) che risultano essere in totale 74.

I guariti, stando alla mappa, salgono a 192.108 con un incremento da ieri di 164 soggetti. Purtroppo, si aggrava ancora il bilancio dei decessi che giunge a 34.861, di cui 7 registrati nelle sole ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, domenica 5 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 94.416 – 16.697 – 68.274;

– Piemonte – 31.423– 4.102 – 26.104;

– Emilia Romagna – 28.637 – 4.268 – 23.340;

– Veneto – 19.326 – 2.023 – 16.915;

– Toscana – 10.285 – 1.114 – 8.841;

– Liguria – 9.999 – 1.558 – 8.152;

– Lazio – 8.186 – 841 – 6.484;

– Marche – 6.790 – 987 – 5.609;

– Trento – 4.873 – 405 – 4.426;

– Campania – 4.719 – 432 – 4.086;

– Puglia – 4.536 – 545 – 3.881;

– Friuli Venezia Giulia – 3.326 – 345 – 2.908;

– Abruzzo – 3.309 – 464 – 2.682;

– Sicilia – 3.094 – 282 – 2.674;

– Bolzano – 2.647 – 292 – 2.270;

– Umbria – 1.447 – 80 – 1.358;

– Sardegna – 1.370 – 133 – 1.225;

– Valle d’Aosta – 1.196 – 146 – 1.045;

– Calabria – 1.183 – 97 – 1.060;

– Molise – 445 – 23 – 401;

– Basilicata – 404 – 27 –373.

Leggi anche —> Ministro Speranza: “Al vaglio l’ipotesi di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO)”

Leggi anche —> Papeete Beach, festa in spiaggia senza mascherine e distanziamento



Stando ai riportati della mappa odierna, sono 7 i decessi delle ultime 24 ore: Lombardia (6) ed Emilia Romagna (1). A Trento ed in otto regioni del nostro Paese non si sono registrati nuovi casi di contagio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.