Cibi e bevande a stomaco vuoto: cosa evitare e perché

A tutti capita di saltare un pasto e ritrovarsi poi a mangiare a stomaco completamente vuoto. Capiamo cosa è meglio evitare e perché.

Non sempre, quando ci accingiamo a consumare un pasto, il nostro stomaco è già pieno. A volte potremmo aver saltato il pasto precedente, averlo consumato molte ore prima o, più semplicemente, esserci appena svegliati e non assumere cibo da più di 8 ore. In questi casi è meglio evitare determinati cibi e bevande. Premettiamo che non esistono alimenti “cattivi”, qualsiasi cibo può essere assunto, nelle giuste quantità e compatibilmente con le proprie condizioni di salute. Tuttavia ci sono cibi e bevande che, per le loro specifiche qualità e per il modo in cui interagiscono con l’organismo, non sono consigliabili a stomaco vuoto. Ciò vale in particolare modo per chi soffre di acidità di stomaco, colite o tendenza al diabete.

Stomaco vuoto, quali cibi e bevande evitare

Vediamo quali sono i cibi e le bevande da non assumere a stomaco vuoto:

Caffè: può sembrare strano, considerato che il caffè è il primo alimento che si tende a consumare di prima mattina, ma esso può essere davvero corrosivo per le pareti dello stomaco. Il consiglio è quello di assumerlo insieme ad una sostanziosa ed equilibrata colazione. Té: per il tè vale lo stesso discorso del caffè. È sempre importante assumere anche cibi solidi a colazione. Succhi di frutta: qui dobbiamo fare una distinzione tra i succhi di frutta 100% frutta e quelli con zuccheri aggiunti. I primi sono assolutamente consigliati, i secondi meno, a causa della loro tendenza ad alzare il livello di glicemia nel sangue. Pomodoro/yogurt: sono alimenti acidi, che tendono ad acidificare l’ambiente circostante, per questo è consigliato accompagnarli con zuccheri “complessi” come pasta, pane o cereali. Coca-Cola ed altre bevande gassate

