Alessia Marcuzzi da Amalfi è travolgente: vestitino piccante – Foto

Alessia Marcuzzi, lo scatto su Instagram, la mostra come una bellissima sirena, di verde smeraldo vestita al chiaro di luna

Bella, elegante e solare nella fantastica cornice di Amalfi. Vestito verde smeraldo e una abbronzatura da fare invidia. È così che si mostra Alessia Marcuzzi nel suo ultimo post di Instagram. Week end di relax per la bionda conduttrice che si trova all’hotel il San Pietro di Positano con un affaccio meraviglioso sul mare e una luna piena fantastica. Le luci della costiera le brillano alle spalle e le fanno da cornice.

Sembra quasi una sirena Alessia Marcuzzi, con i suoi capelli biondi e mossi sciolti e un vestito lungo verde smeraldo che le lascia scoperte le spalle e le arriva fino ai piedi. Seduta su una panchina tutta dipinta mano la compagna di Paolo Calabresi Marconi tira su l’abito e lascia una gamba scoperta. Sandali gioiello bassi e una pochette molto elegante. Una mise molto molto travolgente e piccante.

Per lei sembra che gli anni non passino mai anche se si avvicina sempre di più al fatidico mezzo secolo. A novembre spegnerà 48 candeline ma a guardarla non sembra affatto per lei che si mantiene sempre in forma, tonica e magnetica con quelle sue gambe lunghe e quello sguardo da tigre.

La Marcuzzi nella foto è sola, non sappiamo se il suo week end partenopeo sia stato davvero da solo o in compagnia del marito, proprio ora che lei insieme alla sua famiglia e quella di Stefano De Martino sono nel pieno dell’onda del gossip.

