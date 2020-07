Gattuso sperimenta il Napoli che sarà: il punto

L’ha risolta Insigne con un gesto pregevole. Il suo momento positivo viene confermato anche dal fatto che gli riesce pure il suo colpo più cercato: il tiro a giro che ha messo in ginocchio la squadra di Fonseca. Battuta così la Roma in difficoltà di mister Fonseca. Insigne ha sfornato anche una serie di assist che i compagni non hanno saputo sfruttare. È stato un Napoli diverso, offensivo, che ha costruito molto ma ha anche sprecato. Gattuso sta provando qualcosa di nuovo in vista del prossimo anno. Sta costruendo il suo Napoli perché non si accontenta della squadra accorta e attenta che ha colpito in coppa Italia eliminando in ordine Lazio, Inter e Juventus. Raggiunta la consapevolezza che la squadra sa attendere bene e ripartire, Rino chiede ai suoi anche di saper interpretare le gare in maniera diversa. Ciò per rendere il Napoli meno prevedibile e in grado di adattarsi all’avversario. Così gli azzurri hanno attaccato da subito, con pressing alto, altissimo. Si è badato poco al fatto che il clima. Gattuso sta inevitabilmente lavorando per il prossimo anno e sta testando la squadra in modo tale da partire con maggiori certezze.