Sette persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in un incidente stradale consumatosi ieri pomeriggio a Seriate, comune in provincia di Bergamo.

Un drammatico incidente stradale si è consumato nel pomeriggio di ieri nel territorio di Seriate, in provincia di Bergamo. Secondo le prime informazioni, un’auto ed un Suv si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. A bordo dei due veicoli viaggiavano sette persone: una coppia di genitori ed i tre figli sull’auto e una coppia di coniugi settantenni sul Suv, rimasti tutti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diversi mezzi che hanno trasportato i sette in ospedale. I tre bambini, di età compresa 6 mesi ed i 12 anni, sono stati trasportati negli ospedali della zona, il più grave è il bimbo di 10 anni. Intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’impatto.

Bergamo, drammatico scontro tra un’auto ed un suv: sette feriti, tra cui tre bambini

Sette feriti, tra cui tre bambini in gravi condizioni. Questo il terribile bilancio di un incidente stradale consumatosi nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, a Seriate, in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Bergamonews, una Renault Clio ed un Suv Hyundai si sarebbero scontrati frontalmente intorno alle 16:30 all’altezza dello svincolo di via Cassinone. A bordo della Clio si trovava una famiglia, una coppia di coniugi 50enni originaria del Bangladesh ed i loro tre figli di 6 mesi, 10 e 12 anni. Sulla Clio, invece, viaggiavano una coppia di coniugi di 71 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 con diversi mezzi che hanno prestato le prime cure e trasportato i feriti in ospedale. I coniugi 50enni ed i figli di 6 mesi e 12 anni sono stati portati presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il bimbo di 10 anni, il più grave, è stato portato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata. La coppia di settantenni, riportata Bergamonews, è stata trasferita alle Cliniche Gavazzeni.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri di Bergamo che, intervenuti sul posto, hanno provveduto ai rilievi ed i primi accertamenti del caso. Ancora da chiarire la dinamica e le cause che hanno provocato l’impatto tra i due veicoli.

