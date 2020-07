Vasco Rossi prende il sole, un fisico da ragazzino – FOTO

Il grande rocker emiliano Vasco Rossi ha pubblicato una foto su Instagram in cui è in costume a prendere il sole, con un fisico che non sembra quello di un uomo di 68 anni

Il grande musicista e cantante di Zocca in Emilia Romagna Vasco Rossi si rilassa in piscina con lo smartphone in mano e un bel cappello da vero uomo, azzurro con tanto di banda bianca e nera. La divertente e scherzosa didascalia del rocker emiliano è stata la seguente: “Qui al Grand Hotel di Rimini faccio le veci di Fellini… 🏖🦄 Sono l’ultimo vitellone rimasto in città 🤣😜 💥#Rimini #ivitelloni #estate2020 #estatedelcovid”. Con un riferimento esplicito al film del mitico regista del neorealismo Federico Fellini, ‘I Vitelloni’, pellicola uscita nel 1953.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman: carriera e vita privata del sexy attore che fa impazzire tutte

I commenti dei fan di Vasco Rossi alla sua foto

Il mitico Blasco ha ricevuto oltre mille commenti alla sua foto postata solo poco più di 4 ore fa, oltre a 68 mila cuoricini di gradimento. Tra i commenti più carini e divertenti ci sono: “Ma sei ancora un Vitellino… da latte 😎✌🏼”, “❤️😘 In Romagna sei il principe !”, “Sei uno spettacolo per la vista e per lo spirito ❤️” e ancora il commento di una fan che vorrebbe incontrare il suo idolo: “Il migliore! ❤️ Ormai impazzisco…😭 anche ieri ti cercavo ma non riesco mai a incontrarti!”.

LEGGI ANCHE -> Filippo Magnini in costume: il fisico da dio greco, che spettacolo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Vasco Rossi non smette mai di essere sulla cresta dell’onda, ormai da 43 anni.