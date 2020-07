Meravigliosa come sempre Mercedesz Henger, ed in accappatoio ancor di più. La bellissima italo ungherese ora è in vacanza all’estero e si mostra così.

Se fosse un’auto sarebbe una fuoriserie, Mercedesz Henger. “Nomen omen”, come si suol dire, per lei che è di una bellezza fiammante. Le vacanze della 28enne italo-ungherese e del suo fidanzato Lucas Peracchi proseguono in Spagna.

La coppia si trova a Barcellona, per un periodo fatto di relax al mare e nel resort e tra le bellezze della città catalana. Lei si concede un post per scopi commerciali, in cui pubblicizza dei prodotti di bellezza. Ma siamo sicuri che anche senza, il risultato sarebbe lo stesso. E Mercedesz risulterebbe ugualmente avvenente ed affascinante.

Mercedesz Henger, bellezza senza limiti

Giungono inevitabili i paragoni con mamma Eva Henger. Una donna la cui bellezza resta immutata ancora oggi ed il cui nome è noto anche ai più giovani. Bellissima la madre, bellissima la figlia. Ma Mercedesz già da tempo ha cominciato a brillare di luce propria ed a risplendere per i suoi meriti. Non è soltanto bella ma anche raggiante, solare ed in grado di infondere il buonumore a tutti. Nel post in questione Mercedesz indossa solamente un accappatoio. E viene da chiedersi come sarebbe senza: spettacolo assicurato.

