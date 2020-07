Marika Fruscio un seno che implode: boom di like e commenti – FOTO

View this post on Instagram

🙄🙄🙄🙄 🤔🤔🤔 e si …sto guardando i goal dell Atalanta e do la mia valutazione: Male F Ruiz che sbaglia in uscita sul goal della Dea e spreca un ottima occasione . Male anche Koulibaly: fuori posizione sui goal avversari. Nella ripresa crolla pure Maksimovic e Di Lorenzo che si fa superare da Gosens. M Rui soffre Castagne e nn riesce a toglierle dal fuoco! E' un" Ni " per Politano . Nn riesce ad emergere. IL migliore e' Zielinsky che cerca di portare avanti l azione ,inventa, serve col tacco e tenta il tiro. Mertens propositivo ma nn trova la giocata Insigne corre ma e' troppo impegnato ad abbassarsi per aiutare M.Rui. Lozano e Milik entrano e portano vivacita' all attacco ma nn trovano la zampata vincente. Gollini e' attento tra i pali. Demme nn mi e' dispiaciuto( buon equilibratore) ed e' stato gradito l ingresso effervescente di Lobotka. Ma c e da dire che nella ripresa, nel momento in cui l Atalenta aumenta i giri , il Napoli va in tilt ed e' domato dall intensita' di gioco dei bergamaschi.