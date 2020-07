Bianca Guaccero nella notte una botta di sensualità e bellezza – FOTO

Bianca Guaccero augura a tutti la buonanotte. La sua foto la mostra più particolare che mai: effetto Instagram o cambio look improvviso?

Una carica sensuale notevole e una buonanotte da sogno. È così che Bianca Guaccero infiamma i social e soprattutto Instagram con il suo ultimo post. La conduttrice dopo la fine della stagione di “Detto Fatto” si gode le meritate vacanze.

Tranquillità e spensieratezza per lei che ha detto di aver vissuto una magnifica esperienza su Rai 2 che l’ha migliorata e cambiata. È la bella mora che lo dice a cuore aperto in un post su Instagram dedicato proprio ai suoi telespettatori che l’hanno seguita con tanto affetto.

“Grazie per avermi fatto sentire che l’amore è un circolo… e che se tu “metti in circolo il tuo amore” … lui ritorna. L’amore non è una parabola perfetta, non nasciamo edotti in tal senso, e infatti avrò sbagliato mille volte, ma l’ho fatto perché la mia spontaneità è più forte della logica, o della paura di essere me stessa…” ha scritto la Guaccero che dice di essere pronta anche a nuove sfide ed avventure.

E così augura buona estate a tutti e raccomanda di divertirsi. E lei lo starà facendo? L’ultima foto introduce forse delle novità.

