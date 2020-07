Chiara Ferragni, tutta la sua bellezza in una FOTO, che sguardo

Chiara Ferragni più bella e solare che mai in uno scatto semplice ma che in realtà nasconde un messaggio ben preciso

Visualizza questo post su Instagram Gia’mi avevi al primo ciao 👋🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:45 PDT

Sguardo sensuale e deciso per l’influencer più famosa al mondo. Foto più semplice del solito per Chiara Ferragni che regala un altro scatto dei suoi. La moglie di Fedez è più bella che mai. Sguardo intenso e volto diretto in camera. Capelli biondissimi sciolti e un trucco da favola.

La regina dei social ha un rossetto rosso fiammante, sembra quasi pronta per un bacio a cuore. Occhi molto truccati che le illuminano tutto il volto e una magliettina rosa, molto molto semplice. Sembra non dire nulla questa foto ma non è così. Il senso è tutto scritto nella didascalia che Chiara Ferragni ha scritto.

“Già mi avevi al primo ciao 👋🏻” scrive senza aggiungere altro. Una frase misteriosa eppure chi la segue sa bene cosa vuol dire. Un messaggio quasi in codice che annuncia però una grande e attesissima uscita che vede la mamma di Leone coinvolta in un nuovo e scoppiettante progetto. Pioggia di like che arrivano oltre 212 mila e di commenti, italiani e stranieri.

