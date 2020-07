I ragazzi della 3° C, vi ricordate Benedetta? Oggi ha 56 anni ed è una logopedista

Vi ricordate Benedetta, la giovane dark de I ragazzi della 3° C? Ecco come è oggi. Ad interpretarla era Nicoletta Elmi

Raccontava le vicende di alcuni ragazzi della terza classe del liceo “Giacomo Leopardi” di Roma ed è stata seguitissimo per tutta la messa in onda e anche per tutte le repliche che ne sono state fatte negli anni. È I ragazzi della 3° C, uno degli intramontabili telefilm degli anni Ottanta. Un vero cult trasmesso sulle reti Mediaset. E nonostante siano passati tanti anni è rimasto ancora nel cuore di tantissimi fan appassionati.

Il telefilm è andato in onda per la prima volta il 13 gennaio 1987 e si è chiuso due anni dopo. Ha rappresentato un punto importante per la televisione italiana tanto che ancora oggi è considerato una della serie indimenticabili che ha tenuto attaccati alla tv una marea di giovani intenti a seguire

Tanti i protagonisti con le loro storie, timori e amori di giovani ragazzi. E dopo oltre 30 anni molti li ricordano con grande nostalgia. Alcuni dei suoi personaggi sono cambiati e anche tanto. Ricordate Benedetta, la dark del gruppo appassionata di arte in senso lato? A lei che piaceva la letteratura e l’arte, i film horror, la cucina alternativa e la meditazione. Ma soprattutto è ricordata perché pipeteva ossessivamente la frase “che angoscia”? Benedetta era interpretata da Nicoletta Elmi. Sapete che fine ha fatto?

