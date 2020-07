Mai vista una Natasha Stefanenko così. Bellissima, di rosso vestita e con un abito lungo svolazzante, la bionda venuta dall’Est incanta sempre col suo aspetto.

In Italia da diversi anni, Natasha Stefanenko è ormai di casa nel nostro Paese. La attrice e donna di spettacolo russa rappresenta anche una felice eccezione nel mondo dello spettacolo, dal momento che da 20 anni fa coppia fissa con suo marito. Si tratta dell’imprenditore Luca Sabbioni, con il quale vive a San Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

LEGGI ANCHE –> Guendalina Tavassi | vacanze caldissime in bikini | FOTO

I due hanno anche avuto una figlia, la bellissima Sasha. Che è splendida come la mamma e che ha preso molto anche dal padre, ex modello. La famigliola sta vivendo le sue vacanze in totale serenità. E la sempre bella Natasha si concede anche qualche bello scatto diverso dal solito. Merito dell’abito lungo, rosso e svolazzante, che fa venire voglia di evadere dal solito trantran quotidiano. Le foto che la Stefanenko ha postato sul suo profilo Instagram sono piaciute subito a tutti e hanno consentito alla russa di fare il boom di ‘mi piace’.

LEGGI ANCHE –> Patrizia Pellegrino | via i vestiti per lasciare tutti a bocca aperta | FOTO

Natasha Stefanenko, una bellezza indescrivibile

Il vestito rosso fa davvero proseliti, in particolar modo nella natura che fa da set improvvisato a questo shooting. Ed una divertita Natasha si presta più che volentieri all’obiettivo della fotocamera. Ora viene da chiedersi cosa si inventerà ancora la russa per ottenere altri più che meritatissimi complimenti.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni | show in costume | oscurate tutte le altre | FOTO