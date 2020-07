Barbara D’Urso, il pareo è troppo corto e si vede tutto – FOTO

Barbara D’Urso è inarrestabile su Instagram: la conduttrice continua a far impazzire i fan con i suoi scatti da urlo.

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più seguite dagli italiani. Dopo tanti anni, la napoletana è ancora il volto di Mediaset: i suoi programmi come ‘Domenica Live’ e ‘Live non è la D’Urso’ riscuotono sempre un grande successo. La 63enne si sta rilassando da alcuni giorni: i suoi scatti al mare su Instagram sono davvero favolosi. Nonostante un’età non più giovanissima, Carmelita ha ancora una bellezza e una sensualità fuori dal comune. Le sue fotografie fanno impazzire i fan. Poco fa la D’Urso ha condiviso in rete uno scatto incredibile, con un pareo cortissimo che mette in mostra le sue gambe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alena Seredova mostra le gambe, sempre uno schianto – FOTO

Lo scatto da urlo di Barbara D’Urso

Barbara è davvero inarrestabile sui social: le sue foto sono sempre incredibili. Se siete curiosi di guardare l’ultima immagine postata, cliccate su successivo.