Coppia di anziani, morti nel proprio appartamento: la scoperta dei soccorsi

Inredibile mistero in Spagna, dove una coppia di anziani è stata trovata senza vita nel suo appartamento: i soccorsi ipotizzano uno scenario catastrofico

Una coppia di anziani di origine madrilena, ma con residenza ad Alicante in Spagna è stata trovata morta nel proprio appartamento. I condomini hanno lanciato l’allarme, in quanto dall’interno delle loro mura proveniva un forte e terribile odore. La coppia aveva già un’età avanzata e l’arrivo dei soccorsi ha certificato che marito e moglie non erano sopravvissuti, causa morte naturale.

La notizia ha fatto scalpore in giro per il quartiere della nobile cittadina spagnola, perchè presenta un particolare di non poco conto che potrebbe rimettere tutto in discussione. La coppia è risultata in evidente stato di decomposizione una volta che i soccorsi avevano fatto irruzione nel loro appartmento.

Entrambe le persone anziane erano distese su due letti differenti, mente il loro corpo andava in putrefazione. Il sospetto più grande è arrivato quando i condomini non hanno più visto la coppia uscire da mesi dal loro appartamento. Ogni mattina la moglie scendeva a far la spesa, mentre il marito, parzialmente debilitato curava l’aspetto casalingo.

LEGGI ANCHE -> Pedopornografia, chat a luci rosse per 20 minorenni

Anziani trovati morti nel proprio appartamento: la ricostruzione