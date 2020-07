Maria Pedraza e lo scatto sensuale: il suo sguardo toglie il fiato. Bella come non l’avete mai vista prima, l’ex attrice de La Casa di Carta è incredibile

Maria Pedraza è una delle attrici preferite del momento. Ha raggiunto il successo partecipando nella serie televisiva La Casa di Carta ed Élite. Con i suoi capelli rossi ha incantato il mondo e su Instagram conta ben 12 milioni followers.

Maria Pedraza, l’ex attrice de La Casa Di Carta è bella da togliere il fiato

Ne La Casa di Carta interpretava Alison, era presente nella prima stagione. La ragazza era importantissima per la rapina: essendo figlia di un uomo molto potente, era una delle vite che più contavano per la banda di ladri. In Élite, invece, interpretava Marina: si può dire che nella prima stagione sia stata una sorta di protagonista. Infatti tutti gli episodi giravano attorno alla sua misteriosa morte. Soltanto alla fine si scopre l’assassino. Maria è di una bellezza disarmante ed è una vera attrice di talento: nel corso di pochissimi mesi ha collezionato tantissimi fans che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto.

I commenti sotto alle sue foto non si sprecano: “Ti ho conosciuta in Élite e da allora ho cominciato a seguirti ovunque. Sei il mio prototipo di ragazza ideale, capelli rossi e sguardo intenso, passo le mie giornate a guardare i tuoi video e le tue foto. Non sai cosa darei per poterti incontrare e dirti tutto ciò di persona”.

