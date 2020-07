Georgina Rodriguez: costume intero e lato B da favola – Foto

Georgina Rodriguez, in barca con Cristiano Ronaldo e i figli, sfoggia un costume intero che esalta il lato B da favola: fans svenuti, foto.

Visualizza questo post su Instagram Donde la vida comienza y el amor nunca termina 💘🏝👨‍👩‍👦 Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 13 Lug 2020 alle ore 10:54 PDT

Costume intero per contenere il prosperoso decolletè e lato B da favola in mostra nonostante sia seduta. Georgina Rodriguez è una vera favola mentre si gode la giornata in barca con Cristiano Ronaldo e tutta la famiglia. Curve morbide, ma toniche, la modella e compagna del fuoriclasse portoghese, ancora una volta, zittisce gli haters sfoggiando un corpo mozzafiato che mette d’accordo sia gli uomini che le donne.

Un corpo che Georgina Rodriguez allena quotidianamente regalando anche dei video in cui mostra come mantenere in forma il lato B in modo sensuale.

Georgina Rodriguez in versione mamma: tenera e sexy per i fans

Anche quando si mostra in versione mamma affettuosa, Georgina infiamma ugualmente i fans come vedete nelle foto qui in alto. A letto, si lascia abbracciare dalla sua bambina, ma il lenzuola si abbassa e il seno prosperoso non passa inosservato ai fans. Da quando è arrivata in Italia con Cristina Ronaldo, la Rodriguez continua a conquistare il cuore degli italiani al punto che Amadeus l’ha voluta al proprio fianco durante una serata del Festival di Sanremo 2020.

Visualizza questo post su Instagram La felicidad nunca disminuye si es compartida 💘… Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 2 Lug 2020 alle ore 8:15 PDT

La Rodriguez, infine, si diverte a posare anche come una diva, come potete vedere nella foto che vedete qui in alto in cui indossa un tubino che esalte le sue curve e un cappello in stile hollywoodiano.