Magnifica e capace di calamitare gli occhi dei suoi tantissimi ammiratori, Ilary Blasi si mostra così sul proprio profilo personale Instagram.

Il gol più bello di Francesco Totti resta lei, Ilary Blasi. La showgirl romana da anni fa coppia fissa con l’ex capitano della Roma ed il loro fidanzamento trovò poi il proprio culmine nel matrimonio risalente a giugno del 2015.

Lei nel frattempo di strada ne ha fatta, passando dal ricoprire il ruolo di starletta dopo le prime apparizioni a ‘Passaparola’ con Jerry Scotti fino a ricoprire posizioni via via sempre più importanti. Ed ora la 39enne presentatrice televisiva è uno dei volti più importanti del piccolo schermo, dal momento che annovera nel proprio curriculum la conduzione di programma come ‘Le Iene’, il ‘Grande Fratello’ e ‘L’Isola dei Famosi’. Proprio con quest’ultimo format Ilary dovrebbe tornare in televisione dal 2021.

Ilary Blasi, mozzafiato con gli shorts rossi

“Sei illegale, da arresto”, le scrive un fan proprio sotto a quella immagine. Lei va a fare la spesa in tenuta estiva, con pantaloncini rossi molto corti e la schiena del tutto scoperta. Completano il quadro i suoi capelli raccolti in una treccia. Che non fanno altro che darle un’aria ancora più irresistibile.

