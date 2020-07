Natasha Stefanenko in costume intero nero: un fisico da paura – FOTO

Natasha Stefanenko ha condiviso una foto in cui indossa un costume intero nero che mette in risalto il seno e il fisico slanciato e asciutto

La nota attrice, ex modella e conduttrice russa naturalizzata italiana Natasha Stefanenko ha pubblicato su Instagram uno scatto risalente a 25 anni fa in cui stava realizzando un servizio fotografico. Indossava un costume intero con uno spacco all’altezza del seno e ultra sgambato, che metteva in risalto in suo fisico asciutto e slanciato (la conduttrice è alta ben 187 centimetri). Nella didascalia la Stefanenko spiega che stava appunto realizzando il servizio fotografico 25 anni fa ed era vestita come una sportiva di nuoto sincronizzato con tanto di palla tra le mani e cuffietta da piscina in testa. Scherza poi scrivendo che a 26 anni faceva nuoto sincronizzato ma poi afferma che invece si trattava solo di un servizio fotografico, appunto.

LEGGI ANCHE -> Naike Rivelli il VIDEO scalpore: perizoma e giardino, fan sorpresi

La foto ‘amarcord’ in costume di Natasha Stefanenko