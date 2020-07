Barbara D’Urso: “Stasera esco sobria” e il lato A straborda – FOTO

Una schiacciante Barbara D’Urso scherza su Instagram con i suoi followers. Primo piano da spavento e nuovo look a sorpresa

Sembra essere ringiovanita di almeno venti anni, Barbara D’Urso durante le performances di rito del suo proflio personale Instagram. La 63enne napoletana sta dando il meglio di sè con l’obiettivo di arricchire il suo “enorme” pubblico.

Nell’ultimo periodo la nostra Barbara si sta rendendo protagonista di serate d’estate a ritmo di divertimento puro, proprio come una ragazzina in piena fase di crescita. La personalità dei vicoli più caratteristici che conserva la metropoli e i dintorni della città partenopea trascina sempre dietro di sè un vento nuovo di felicità e voglia di apparire più bella e straordinaria, nonostante la non più tenera età.

Tuttavia si tratta di un vizio per Barbara D’Urso, tra una fase di preparazione a posa osè e i primi piani appetibili per i fan, innamorati del suo particolare stile. Vediamo quale, cliccando su SUCCESSIVO!!!

LEGGI ANCHE —–> Martina Stella, serie di scatti in costume dove fa vedere tutti i suoi lati – FOTO