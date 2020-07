Torino, uccide i genitori e poi scappa per strada

È stato fermato in stato confusionale l’uomo di 69 anni che aveva ancora le mani sporche di sangue. Uccide i genitori, ora si indaga sul movente

Un duplice ed efferato omicidio quello che si è consumato ieri a Torino, in via Biscarra, nel quartiere di Mirafiori. Un uomo, di cui ancora non è stata resa nota l’identità, ha ucciso il padre e la madre e poi è scappato di casa. Dopo alcune ore è stato fermato, in stato confusionale, e ancora con le man sporche di sangue.

Il figlio assassino è stato fermato a Collegno, nell’hinterland torinese, in tarda serata dai carabinieri che ra indagano sull’accaduto. L’uomo è stato interrogato a lungo nella caserma di Rivoli e ha confessato di aver ucciso i genitori. Gli inquirenti vogliono capire quale sia stato il movente di un’azione così cruenta.

Secondo le prime indiscrezioni l’arma del delitto sarebbe un coltello da cucina. L’uomo viveva con le vittime, Pierfrancesco Ferrero, 69 anni, e la moglie Giuseppina Valetti, 60 anni.

