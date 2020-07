L’attrice spagnola Maria Pedraza incanta ancora una volta tutti quanti. Esattamente come capitato nella serie tv cult ‘La Casa di Carta’. Lei è ammaliante.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Wonderline 🤍 @shiseido 🤍 Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 13 Lug 2020 alle ore 12:32 PDT

In tantissimi la conoscono come Alison Parker, la figlia dell’ambasciatore inglese in Spagna. Ma Maria Pedraza è molto di più. La 24enne madrilena ha già all’attivo una serie di interpretazioni notevoli. Scoperta in giovane età grazie ai social, l’attrice è diventata una professionista della recitazione.

Ma a questo lavoro ormai a tempo pieno associa anche quella che è la danza, una sua grande passione praticata sin da quando era bambina. Lei è davvero molto bella ed oggi utilizza i social network per amplificare quella che è la sua già ampia notorietà. Proprio come fanno gli altri vip. La Pedraza si sta godendo il mare ed il sole, ma dal suo profilo Instagram spunta anche altro.

Maria Pedraza, semplicemente incantevole