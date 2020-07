Michelle Hunzicher, che fisico: lato B in mostra e il seno esplode – FOTO

Michelle Hunziker, che fisico alle cascate di Alferello: la conduttrice sfoggia il lato A e il lato B e manda in tilt tutti i social, foto.

Michelle Hunziker pubblica un fisico perfetto alle cascate di Alferello. La conduttrice, con un bikini che esalta il lato A e il lato B, fa impazzire i fans che ringraziano la Hunziker a colpi di like e commenti. “Un bacio dalle cascate di Alferello….ma che meraviglia…siamo sempre in Romagna!!! Wow wow wow!!!“, scrive la Hunziker che ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia con il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste e la mamma.

“Che meraviglia queste cascate e bellissime foto“, “Che spettacolo”, “Madre Natura”, “Una meraviglia”, “Sempre stupenda”, scrivono i fans.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Elisabetta Canalis in costume, trasparenze esplosive – FOTO