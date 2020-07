Whatsapp fuori uso, cosa sta succedendo agli utenti

Whatsapp fuori uso in tutto il mondo: la chat non funziona, milioni di utenti in panico. Ecco cosa sta succedendo al servizio di messaggistica istantaneo.

Whatsapp fuori uso in tutto il mondo. Il servizio di messaggistico istantaneo che permette di chattare e videochiamare non funziona. Le segnalazioni arrivano dai social. Su Twitter sono già migliaia di utenti che hanno segnalato il problema utilizzando l’hashtag #whatsappdown che è già in tendenza.

Dopo i primi problemi riscontrati in Europa, i problemi sono stati sono stati registrati anche a livello mondiale. A segnalarlo è il sito Down Detector che raccoglie le varie segnalazioni, riscontra problemi in Europa, Italia inclusa, e in diverse zone del Nord e Sud America.

Whatsapp down, panico tra gli utenti di tutto il mondo

Whatsapp ha mandato nel panico migliaia di utenti in tutto il mondo. La chat più famosa, infatti, non funzionando, ha creato il disagio a chi è abituato a parlare con i propri contatti utilizzando la citata chat.

Al momento, tutto sembra sia tornato alla normalità. Gli utenti di tutto il mondo, su Twitter, stanno segnalando come la chat funzioni nuovamente. Resta, tuttavia, il mistero su cosa sia accaduto alla chat e cosa abbia causato il crollo. Al momento, tuttavia, non sarebbero ancora arrivate spiegazioni ufficiali. Per circa trenta minuti, tuttavia, in base alle segnalazioni degli utenti, su whatsapp era impossibile ricevere messaggi.