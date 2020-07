Arisa su Instagram, frase sconvolgente che ha fatto il boom di Like – FOTO

Arisa. La cantante nata a Genova e cresciuta in Lucania, sconvolge tutti con una didascalia ad uno scatto su Instagram. Provocazione e divertimento

Diciamo la verità, Arisa è sempre stata un personaggio sui generis. Forse proprio per questo piace tanto e ha ottenuto grande successo. La cantante ha fatto della parola libertà il suo leit motiv. Lontana dalle sovrastrutture, dalle convenzioni dello star system, è sempre andata avanti per la sua strada, noncurante delle maldicenze.

Arisa attrae il favore del pubblico anche perché percepita spesso come “una di noi”. Nel corso degli anni ci ha abituato a cambi di look repentini e drastici. Durante l’ultimo Festival di Sanremo l’abbiamo vista sfoggiare un look biondo platino mentre duettava insieme a Marco Masini. I suoi cambiamenti hanno spesso a che fare con i capelli. La ragazza non ha mai fatto mistero di soffrire di un disturbo chiamato tricotillomania.

Si tratta di una condizione psicologica caratterizzata dall’impulso irrefrenabile di strapparsi i capelli, rientrando nell’ordine dei disturbi ossessivo compulsivi. Di solito è causata da stress e depressione.

Una sola cosa è certa: quando Arisa inizia a cantare nulla importa più, tutto si ferma. Ciò che conta è solo la musica.

Leggi anche >>> ROBERT DE NIRO SULL’ORLO DELLA BANCAROTTA. AI FERRI CORTI CON L’EX MOGLIE

Instagram, Arisa e i suoi movimenti corporei