Un giovane operaio di 25 anni è morto ieri mattina dopo essere rimasto schiacciato da una pressa in un prosciuttificio a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine.

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Un giovane operaio di 25 anni, Alessandro Alessandrini, è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa mentre si trovava nel prosciuttificio dove lavorava da tempo. È accaduto nella mattinata di ieri a San Daniele del Friuli, comune in provincia di Udine. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario con cui vengono messi sottovuoto i prodotti dell’azienda. Immediatamente i colleghi presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell’Azienda sanitaria che stanno cercando di ricostruire e far chiarezza su quanto accaduto.

Udine, tragedia sul lavoro: giovane operaio muore schiacciato da una pressa in un prosciuttificio

Un operaio di soli 25 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 15 luglio, a San Daniele del Friuli, comune in provincia di Udine, mentre lavorava al prosciuttificio Principe. Secondo le prime informazioni, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Messaggero, la vittima, Alessandro Alessandrini, residente a Osoppo, sarebbe rimasta schiacciata mentre lavorava ad un macchinario che consente di mettere sottovuoto i prodotti alimentari.

I presenti hanno subito dato l’allarme contattando il 112 e sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e lo staff medico del 118. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi, per il 25enne non c’è stato più nulla da fare: lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Presso il prosciuttificio, sito in via Venezia, sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori dell’Azienda sanitaria per gli accertamenti di rito che dovranno far chiarezza sulla tragedia.

La Procura ella Repubblica di Udine, nel frattempo, come riferisce Il Messaggero, ha posto sotto sequestro la pressa e l’area dove si è consumato il dramma.