Giulia De Lellis, guai in vista. Rischia denuncia per truffa

Giulia De Lellis, quasi 5 milioni di follower su Instagram, star di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, rischia una denuncia per truffa. Cosa è successo

La famosissima influencer Giulia De Lellis sta affrontando un problema legale non certo di poco conto. La starlette nostrana rischia infatti una denuncia per truffa a causa di un’iniziativa benefica che non si è rivelata tale ma nascondeva altro.

Andiamo ai fatti.

La crisi dovuta alla pandemia da Coronavirus ha allertato molti volti noti dello spettacolo che si sono adoperati nei mesi in opere di raccolta fondi per porre rimedio alla difficile situazione sopraggiunta.

Anche la De Lellis non ha voluto essere da meno e sul suo seguitissimo profilo Instagram ha lanciato una campagna per promuovere l’acquisto di gioielli presso un noto negozio di Milano (Different Class Jewelry) dichiarando che il 100% dei guadagni sarebbe stato donato in beneficenza agli orafi valenziani.

A rivelare l’inghippo è stata la presidente del consorzio Di Valenza Barbara Rizzi, la quale dichiara che nessuno fosse a conoscenza della raccolta fondi: “Ho già contattato un avvocato, Massimo Grattarola, per procedere con una denuncia.”

Giulia De Lellis: vittima o complice?