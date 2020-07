Cristina Parodi incantevole in abito bianco , che donna – FOTO

Cristina Parodi. Bellissima sul suo profilo Instagram, omaggia in uno scatto la città in cui risiede, Bergamo, di cui il marito è sindaco

Ha attraversato la tempesta più brutta, Cristina Parodi. Insieme a lei tutti gli abitanti di Bergamo e delle zone limitrofe, area più colpita in Italia della catastrofe del Coronavirus. Nel periodo compreso tra marzo e maggio arrivavano dal comune lombardo scene agghiaccianti, quasi di guerra.

Esercito per le strade e salme che non riuscivano a trovare la giusta eterna collocazione. Dolore e sgomento per tutti.

Adesso la paura non è ancora finita ma la morsa sembra essersi allentata un po’. La giornalista Cristina Parodi torna a sorridere. Non dev’essere stato facile trovarsi in una situazione tanto complicata e angosciante.

Il marito, Giorgio Gori, sindaco della città di Bergamo, è stato spesso sulle prime pagine delle testate giornalistiche per le avversità affrontate durante la pandemia e per i motivi di scontro con il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Si vocifera che potrebbe essere lui un papabile sostituto nel futuro.

Nel frattempo, in attesa di rivederla in tv, scopriamo cosa sta facendo la popolare giornalista di Alessandria.

Leggi anche >>> BENEDETTA GORI, CHI È LA FIGLIA DI CRISTINA PARODI E GIORGIO GORI