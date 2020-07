Sempre in formissima, Elisabetta Canalis in palestra è la solita bomba di sensualità. Infatti la tuta aderente pone l’accento sulle sue curve perfette.

Per Elisabetta Canalis vacanze vuol dire sempre e comunque tenersi in forma, e non solo godere del proprio tempo libero con la famiglia. La splendida sarda è tornata attualmente nella sua terra natale, ed ogni volta è un vero piacere.

Perché per quanto possa essere bella la vita a Los Angeles, dove lei vive con il marito, il chirurgo italo-statunitense Brian Perri, e con la loro figlia Skyler Eve, va detto che comunque ritrovare le proprie radici è sempre un piacere. Ma lei che lavora nel mondo dello spettacolo e della moda, deve necessariamente tenersi in forma e munirsi di un aspetto ineccepibile. Lo stesso che del resto ha sempre avuto. La Eli ha 41 anni portati splendidamente, con un corpo da sballo tale da farle dimostrare almeno la metà di quella che è la sua età effettiva.

Elisabetta Canalis, una vera e propria bomba