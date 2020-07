Erika Piamonte, un corpo incantevole: costume che è un filo di spago – FOTO

View this post on Instagram

Dove vorrei essere VS dove sono😩 (scorrete a destra) Sono sul regionale che mi porta a Roma dove prenderò il Frecciarossa per Firenze…aria condizionata zero, con la mascherina non vi dico, in più sto morendo di sete e non ho l’acqua, penso che sverrò🤣😅 Voi che fate??