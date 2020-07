Muore per un incidente a 28 anni. La sua laurea era prevista lunedì

Muore per un incidente a 28 anni. Lo scontro è avvenuto sull’Appia. Sono state staccate la macchine che tenevano in vita Chiara Battisti

Avevano sperato tutti in un miracolo. Purtroppo per Chiara Battisti, giovane 28enne di Latina, non c’è stato nulla da fare.

Il suo quadro clinico si è rivelato immediatamente disperato. E’ stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti. Sono state però staccate le macchine che la mantenevano in vita dopo lo scontro avvenuto una settimana fa.

L’impatto ha avuto luogo nella notte tra venerdì e sabato scorso al chilometro 83,7 dell’Appia . Chiara viaggiava con il fidanzato su una Bmw serie 1. L’incidente ha coinvolto anche Mini guidata da Alessandro Paolucci di Cisterna , 40 anni, morto sul colpo.

Lo scontro tra i due mezzi è stato violentissimo. Il ragazzo di Chiara è ancora ricoverato. Lei si è spenta dopo essere stata in coma profondo diversi giorni. La coppia tornava da una serata trascorsa a cena fuori, sui Lepini. La stessa Chiara aveva pubblicato una foto poco prima da Sermoneta.

La laurea in Farmacia della ragazza era prevista per il prossimo lunedì.

Le indagini per comprendere le dinamiche sono al vaglio della Procura della Repubblica.

