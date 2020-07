Ragazzo travolto all’uscita dalla discoteca: tragedia all’alba

Un ragazzo di 21 anni è deceduto all’alba a Villasimius, nel sud Sardegna, dopo essere stato travolto da un’auto all’uscita da una discoteca della zona.

Drammatico incidente all’alba di questa mattina sulla provinciale 17 nel territorio di Villasimius, nel sud Sardegna. Un ragazzo di soli 21 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto su cui viaggiavano due giovani. Secondo una prima ricostruzione, le vittima, uscendo da una discoteca della zona stava percorrendo la strada a piedi, quando improvvisamente l’auto lo ha centrato in pieno finendo poi fuori strada. Un impatto violento, fatale per il 21enne che è stato scaraventato sull’asfalto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale medico del 118 precipitatosi sul posto. Soccorsi i due giovani occupanti dell’auto che non hanno riportato gravi ferite.

Un giovane ragazzo di 21 anni è morto all’alba di stamattina, domenica 19 luglio a Villasimius, nel sud Sardegna. La vittima, secondo le prime informazioni, come riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, stava percorrendo a piedi la provinciale 17 dopo essere uscito da una discoteca. Per cause ancora in fase di accertamento, il 21enne è stato travolto da un’auto, con a bordo due giovani, che è poi finita fuori strada.

Sul posto, avvertito dagli automobilisti che transitavano in zona, è immediatamente sopraggiunto lo staff medico del 118 che non ha potuto far nulla per il 21enne. Il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate nel violentissimo impatto con il veicolo. I due giovani a bordo dell’auto sono rimasti lievemente feriti e sotto choc e sono stati trasportati in ospedale per le cure.

Intervenuti anche i carabinieri di Villasimius che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’impatto e accertarne le cause.

