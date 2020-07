Alba Parietti, ci vuole un fisico bestiale, e mostra le forme in un VIDEO

Alba Parietti in un video condiviso su Instagram si mostra da vera panterona in una performance che sa tutta di sensualità

Alba Parietti ed i ricordi del passato. Continua su Instagram la condivisione di alcune sue vecchie performance che la vedono ballare e cantare. Alba è più intrigante che mai, una vera panterona.

Il suo fisico scultoreo è racchiuso in un body nero attillatissimo: lato A e lato B esplodono. Addosso solo un paio di vertiginosi tacchi a spillo neri e degli scaldamuscoli. Capelli ricci e fluenti che si muovono insieme a lei. Si esibisce sulle note di “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carbone. Un’esibizione che la showgirl ha fatto all’estero, lei che spesso tanto criticata per non saper fa nulla, è conosciuta in tutta Europa.

A corredo del video Alba scrive: “Televisione spagnola Antena3 tres. Le mie esibizioni alla tv spagnola dove ho condotto un programma ed ero anche super ospite, mi sono divertita come mai”. Non solo ballerina e cantante dunque ma anche conduttrice e super ospite.

Non si è fatta mancare proprio nulla la Parietti nella sua carriera che negli ultimi giorni sta riproponendo su Instagram con alcuni video-ricordo veramente bollenti. Tutti che la mostrano come una tigre piena di sensualità, anche se nel mentre il web si scatena contro di lei. Ecco perché.

