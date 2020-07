Dayane Mello rischia la censura, completamente nuda su Instagram – FOTO

Dayane Mello completamente nuda su Instagram: la modella brasiliana è uno spettacolo della natura, ma rischia la censura, foto.

Visualizza questo post su Instagram 🖤🤍 Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal) in data: 20 Lug 2020 alle ore 2:08 PDT

Dayane Mello completamente nuda su Instagram. Non è la prima volta che la modella brasiliana pubblica foto in cui si mostra completamente al naturale ai fans, ma l’ultima è davvero spettacolare. Una foto rigorosamente in bianco e nero, seduta su una poltrona e con le gambe e le braccia a coprirle le zone intime. Unico accessorio presente le scarpe con i tacchi a spillo.

Bellissima e super sensuale, l’ex compagna di Stefano Sala da cui ha avuto una figlia, lascia letteralmente tutti senza fiato. “Non ho parole per definire la tua bellezza”, scrive qualcuno. “Il paradiso più bello dell’universo“, aggiunge un altro. E ancora: “il giusto modo per stare sul divano”, “Stupenda”, “divina”.

Dayane Mello e il flirt con Gianmaria Antinofli

Del rapporto tra la Mello e Gianmaria Antinolfi hanno parlato amici vicini all’uomo protagonista di un bacio con Belen Rodriguez. “Gianmaria e Dayane si erano conosciuti un mese fa a Capri, tra loro era scattata subito la sintonia, e lui sembrava preso. Si sono frequentati per qualche settimana, ma poi è arrivata Belen. Ha detto a Gianmaria che avrebbe passato qualche giorno a Capri, si sono visti, lui ha capito immediatamente che tra loro stava nascendo qualcosa e ha deciso di lasciare Dayane”, hanno raccontato persone vicine ad Antinolfi a Di Più.

Visualizza questo post su Instagram @twowaybrand 🌟🌟 #roma#italy🇮🇹 Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal) in data: 18 Lug 2020 alle ore 12:24 PDT

“Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen”, sono invece le parole dette dalla Mello al settimanale Chi.