Serie A, i pronostici degli anticipi della 35esima giornata

Neanche il tempo di rifiatare dalle ultime fatiche di campionato, che già si riparte con due prelibati antipasti della 35esima giornata di Serie A Tim: i pronostici

In programma anche nel bel mezzo di questa settimana, la Serie A, con gli anticipi della 35esima giornata che vedono Atalanta e Milan impegnate contro due sorprese di questo campionato, come Bologna e Sassuolo.

ATALANTA-BOLOGNA

Un ritmo incessante sta accompagnando l’Atalanta ad operare gli ultimi sforzi per agguantare l’ennesimo “miracolo” Champions. I ragazzi di Gasperini, anche quest’anno hanno dimostrato di essere una furia spazzavversari ed ora sono ad un punto dalla matematica certezza di disputare anche l’anno successivo la competizione europea dalle grandi orecchie.

Nel primo anticipo di domani (ore 19:30), il tecnico piemontese deve rinunciare allo squalificato Hateboer e a meno di recuperi straordinari all’acciaccato Ilicic. Lo sloveno è l’osservato sepicale in casa Atalanta e per il rush finale di questo torneo verrà risparmiato il più possibile, soprattutto in vista dei quarti di finali contro il PSG ad Agosto.

Il Bologna di Mihajlovic naviga ormai in acque tranquille, quando mancano appena 4 giornate al termine del campionato. Le ultime partite per il tecnico serbo servono soprattutto per mettere in evidenza calciatori inutilizzati che potrebbero sorprendere Sinisa in vista della prossima stagione. Nel frattempo per la gara di Bergamo sarà assente per squailifica il terzino sinistro Dijks, a cui si vanno ad aggiungere Bani e Schouten.

L’Atalanta è reduce da 7 vittorie consecutive in casa tra campionato e Champions e l’occasione per l’ottava, condita dalla certezza della Champions 2020/2021 è troppo ghiotta per essere sprecata. Il team bergamasco è un rullo compressore e dovrebbe sbarazzarsi senza problemi anche del Bologna, che d’altronde fuori casa ha un buon ruolino di marcia con 7 gol nelle ultime 4 trasferte.

Considerata l’attitudine a far gol di entrambe le squadre e la verve casalinga positiva dell’Atalanta, “scopriamo” il seguente pronostico

PRONOSTICO: 1X + GOL

LEGGI ANCHE —–> Juventus, il rendimento non convince: spunta la clamorosa ipotesi dell’esonero di Sarri

Il Sassuolo ospita un Milan in cerca di conferme in chiave EL