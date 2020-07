Ex Miss Italia ’95, oggi a 45 anni non sembra più lei

Volto irriconoscibile di una delle star più acclamate del mondo dello spettacolo. Ex Miss Italia 1995, oggi è riapparsa dopo tanto tempo tra le perplessità dei fan

Gli anni passano ma i sogni non invecchiano mai per una nobil donna del panorama artistico dello spettacolo. Parliamo di Anna Valle, l’attrice 45enne di Roma che ha programmato il ritorno sul grande schermo dopo lunghi anni in letargo dagli “allergici” riflettori.

Ex modella di sfilate appariscenti, Anna ha impostato la sua carriera sulla modalità “crescita” quando partecipò nel lontano 1995 al concorso “Miss Italia”, in cui arrivò prima. Da quel momento in poi per la Valle un exploit di garanzie che la portano a coltivare il sogno proibito, di diventare una fantastica attrice, quale oggi è.

Ci sono voluti 4 anni di gavetta televisiva tra brand e sponsor pubblicitari, prima di scavalcare le gerarchie e superare colleghe del calibro di Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Ora le sue capacità nel ruolo che riveste hanno bisogno di essere rispolverate dopo tanti anni dietro le quinte, così Anna Valle è pronta a ritornare protagonista assoluta in tv con il lancio di una fiction tutta da seguire, Luce dei tuoi occhi.

Anna Valle e la sua vita privata: l’attrice “aggiorna” i suoi fan

Ospite a distanza di Domenica Inn, in una delle ultime puntate del palinsesto domenicale condotto da Mara Venier, Anna Valle ha fatto la sua apparizione dopo lunghi anni di inerzia dal grande schermo.

L’attrice romana 45enne si è raccontata oltre la sua carriera professionale. Scandendo la sua vita privata, oggi Anna è sposata con Ulisse Lendaro, con il quale ha dato alla luce due figli tutti acqua e sapone, proprio come piaceva apparire a lei senza ritocchini di “mera” esteticità.

Bellezza pura, di luce propria e travolgente quella di Anna Valle e della sua folta chioma bionda che squarciava a ciel coperto, i cuori dei fan.

A distanza di anni la famosa l’attrice ha mantenuto la sua straordinaria genuinità, scegliendo un taglio corto e raggiante al suo hair style che mette ancor più in risalto le peculiarità e le limpidezze della dolce e sempre giovane come una volta, Anna Valle.

