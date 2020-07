Manuela Arcuri | la FOTO in canoa | costume che copre poco

Oggi come allora, Manuela Arcuri continua a colpire per la sua irraggiungibile avvenenza. E vederla così in vacanza è un vero e proprio tuffo al cuore.

È di una bellezza sconvolgente la Arcuri. Con i vestiti e senza, constatando i servizi fotografici effettuati per le riviste maschili in passato. E cotanta femminilità balza agli occhi anche oggi che l’attrice ed ex modella originaria di Anagni, in provincia di Frosinone, non è più la ragazzina di fine anni ’90. Fu allora che la bellissima Manuela riuscì a farsi conoscere.

Era bellissima ai tempi, grazie alla prorompenza delle sue curve ed a certi sguardi languidi, di quelli da far sciogliere il ghiaccio. Ma le cose non sono cambiate. L’unica cosa a variare è l’età, anche se non si direbbe a guardarla. Perché lei resta meravigliosamente simile a com’era a quei tempi. Davvero bella che di più non si può. Lei ci propone tanti scatti di sé sul suo profilo personale Instagram, che è molto seguito.

Manuela Arcuri, la sua bellezza è rimasta immutata