Roma tra movida e teppismo: sputano per contagiare il covid

Coronavirus, Roma tra movida e teppismo. Sputano sulle maniglie delle auto per infettare. È caccia ai teppisti nella Capitale

Coronavirus, Roma nel caos tra movida e teppismo. Dei balordi hanno pensato di trovare divertente sputare sulle maniglie delle auto per infettare. È caccia ai teppisti nella Capitale. Ben 32 veicoli presi di mira da un gruppo di incoscienti che non ha trovato di meglio per divertirsi e vivere ore spensierate. Creare panico in presenza di una pandemia che ancora non è sconfitta è qualcosa di vergognoso. E la paura è scattata negli automobilisti che hanno avvertito la polizia locale dell’accaduto e sono partite le indagini. La zona interessata è Testaccio ma anche a Trastevere sono state segnalati episodi simili. “Stiamo verificando le telecamere della zona – affermano dal comando della polizia locale – per identificare i responsabili e mettere fine il prima possibile a questa stupida e pericolosa provocazione”.

Roma tra movida e teppismo

Ora la polizia locale sta verificando anche la possibilità di rintracciare dei testimoni. Considerando l’epidemia in corso, è previsto l’arresto fino a tre mesi e 206 euro di multa per gli autori delle azioni vandaliche. Intanto a venire in soccorso agli automobilisti colpiti ci ha pensato un gestore di una discoteca nella zona che ha messo a disposizione gli igienizzanti per pulire le maniglie delle automobili. La Capitale del resto è già sotto i riflettori.

Nelle ultime due sere il Comune è stato costretto a chiudere due piazze. Domenica sono stati 17 i nuovi casi nel Lazio, di cui 10 erano di importazione. Allo Spallanzani ad oggi sono ricoverati 68 pazienti. Di questi 54 sono positivi al tampone per la ricerca del coronavirus.

