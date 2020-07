Jasmine Carrisi foto: la figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso incanta il pubblico di Instagram con il suo outfit. Fisico da capogiro e sguardo languido.

Lei è troppo bella per essere vera: Jasmine Carrisi in foto è uno splendore assoluto. Figurarsi dal vivo. La 19enne cantante, che da poco ha scelto di intraprendere la carriera nel mondo della musica seguendo così le orme paterne (sebbene in tutt’altro genere, n.d.r.) sta trascorrendo un periodo di vacanza in giro tra l’Italia e l’estero. Nelle scorse settimane la ragazza ha visitato Barcellona, ora invece è rientrata nel nostro Paese.

Attualmente la giovane si trova in Sardegna, nella rinomata località di Porto Cervo. Meta vacanziera per antonomasia. Ma che da oggi sembra essere più bella proprio perché c’è lei. Infatti guardate come si mostra Jasmine all’obiettivo. Con un abito aderente color carne che le sta d’incanto e che dà adito anche a qualche gioco di trasparenze. Con il risultato che lei sa rendersi estremamente desiderabile.

Jasmine Carrisi foto, il suo profilo delizia i fans