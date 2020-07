Carabinieri Piacenza , svelati gli AUDIO dei maltrattamenti

Caserma sequestrata, arresto per carabinieri, sono in tutto dieci: accuse di spaccio, arresti illegali, estorsione e tortura

Una caserma dei carabinieri posta sotto sequestro con l’aggiunta di dieci militari arrestati. E’ quanto avvenuto a Piacenza nella giornata di oggi. I reati sono definiti impressionanti dalla procura. Dei 10, ben 5 sono agli arresti in carcere. I provvedimenti di custodia cautelare nell’operazione sono in totale 23. E’ la prima volta che viene sequestrata una caserma in Italia, una situazione senza precedenti. La procuratrice ai microfoni della stampa ha dichiarato che fa fatica a definire uomini dell’Arma le persone sotto indagine. Per i carabinieri coinvolti il Comando generale dell’Arma ha disposto “l’immediata sospensione dall’impiego“. Il comando generale, si legge in una nota dell’Arma, ha contestualmente disposto la “valutazione amministrativa dei fatti per adottare, con urgenza, rigorosi provvedimenti disciplinari a loro carico”.

Carabinieri, ecco l’audio della clamorosa indagine

Intanto la procura ha diffuso un audio delle intercettazioni pubblicato da Repubblica. Gli uomini dell’arma avevano creato una vera e propria associazione a delinquere. Negli audio si sentono alcuni degli indagati, insultare e picchiare un uomo: “Che ca..o ridi? Ti stai divertendo?”. Un’incredibile vicenda che macchia ancora una volta l’Arma dei Carabinieri. Già di recente c’è stato l’episodio dei carabinieri denunciati per stupro da due turiste americane. Il processo chiarirà com’è realmente andata. Sulla vicenda della caserma, invece, non sembrano esserci molti dubbi sull’operato dei militari coinvolti dopo le parole della procuratrice dichiarate in conferenza stampa.

Una macchia per l’Arma e anche per il paese che si appresta ad affrontare un pacchetto di riforme che devono proiettare l’Italia verso quello che si auspica essere un paese migliore.

