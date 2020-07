Caterina Balivo, il VIDEO sensuale sul mare, che bellezza

Spettacolo perdifiato il paesaggio al tramonto, postato dalla naturalista Caterina Balivo, di un’isola speciale italiana: chapeau!

Le meraviglie paesaggistiche che circondano la vita di Caterina Balivo sono in prima linea tra le pagine del profilo Instagram della dolce e simpatica presentatrice napoletana.

La conduttrice della Rai sta trascorrendo le vacanze all’insegna del gran caldo e tra le bellezze stratosferiche che riserva la nostra pensiola. Parliamo della Sicilia e in particolar modo dell‘isola tanto cara alla Balivo, quanto sublime al largo del Mediterraneo:Favignana.

E’ proprio sulle “rime” turistiche di una delle bellezze delle “Egadi” che si svolge l’estate della conduttrice di Secondigliano, anche lei travolta dal paesaggio perdifiato che regala perle di saggezza per i fan di Instagram della sempre sorridente Caterina.

Il matrimonio della sorella Sarah è stata per lei un’occasione imperdibile di dimostrare i suoi lati sensuali, scoprendo al pubblico un inedito senza veli, come se Caterina Balivo si lasciasse trasportare dal senso di bellezza “supersonica” dell’aria salubre della Sicilia.

LEGGI ANCHE —–> Mercedesz Henger, fisico illegale e Lato A che mette i brividi – FOTO

Un “grido” di bellezza tra paesaggio al tramonto mozzafiato e una rilassata Caterina Balivo

Un connubio di stupefacenza tra un bagliore al tramonto del sole che “bagna” la terra fertile di Favignana ed al centro la nostra protagonista, come una Giulietta affascinante affacciata al balcone e persa nelle meraviglie irresistibili del luogo.

Caterina Balivo, ripresa in tutto il suo splendore addolcisce i paesaggi mistici attorno a sè e regala su Instagram questo VIDEO romantico con tramonto su Favignana con voce molto poco romantica di Cora 😅 #caterinabalivo #caterinasecrets.

LEGGI ANCHE —–> Emma Marrone | l’annuncio spoilerato con outfit da capogiro | FOTO

“La rispota dei suoi 1,4milioni di followers di Instagram non si fa attendere: Coretta amore mio😍😍😍; I tuoi capelli adesso sono al naturale vero? Visto che sei in Sicilia passa anche dalla calabria😍😂🙌; Ancora tantissima pubblicità per Favignana. Grazie di cuore; Che meraviglia #favignana 🇮🇹🇮🇹 💚 a te e tutta la family; Bellissima lei e il suo vestito; Tranquilla si apprezza comunque tutto ciò che hai intorno e non solo😘; 😂😂😂❤️🇮🇹bella Cate”.



Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.