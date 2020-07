I suoi fans non possono fare a meno di lei, Elettra Lamborghini regala sempre degli scatti in pose più che bombastiche. Lei è assolutamente il top.

Oramai siamo abituati alla esplosività di Elettra Lamborghini. La cantante bolognese è una valanga pronta a travolgere tutti, un fiume in piena. Ed ogni suo momento della quotidianità, anche il più semplice, rappresenta una occasione perfetta per produrre nuovo materiale da dare in pasto ai propri followers su Instagram.

La 25enne emiliana in particolare pubblica delle storie social nelle quali mette in evidenza le proprie femminili rotondità. Lo spettacolo come al solito è sempre magnifico ed Elettra non si nasconde certo agli occhi dei suoi ammiratori. Ma chissà se continuerà a fare così anche dopo settembre. Infatti presto la Lamborghini convolerà a nozze con il suo fidanzato, il dj olandese AfroJack.

Elettra Lamborghini, un fisico pronto ad esplodere in sensualità