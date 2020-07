Durante ‘Made in Sud’, Peppe Jodice stuzzica i rumours riguardo ad un presunto gossip Stefano De Martino Emma. L’ex di Belen proprio non sa come reagire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 22 Lug 2020 alle ore 1:38 PDT

Il gossip sul conto di Stefano De Martino impazza, ma lui sembra fare spallucce. Il presentatore televisivo, giunto alla ribalta delle cronache in queste vesti grazie a ‘Made in Sud’, si è limitato a smentire la presunta notte di fuoco che da tante parti si dice abbia avuto con Alessia Marcuzzi.

Per il resto il 30enne proveniente da Torre Annunziata, in provincia di Napoli, si gode la sua bella estate a Capri. Anche lì non manca qualche scatto pubblicitario e per lavoro, ma per il resto è solo mare, sole e spensieratezza. Lontano da tutti e tutti, soprattutto dal gossip. La sua rottura con Belen Rodriguez d’altronde non poteva passare in silenzio. Intanto però emergono altri rumours, che il comico Peppe Jodice non ha mancato di fare notare con la sua solita verve ironica.

Stefano De Martino Emma, lui sta allo scherzo