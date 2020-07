Giorgia, il vestito stretto e il fisico da ragazzina: la cantante è bellissima – FOTO

Giorgia, il vestito stretto e il fisico da ragazzina: la cantante è bellissima. Nonostante abbia superato la soglia dei cinquant’anni, è di una bellezza mozzafiato

Giorgia è una delle cantanti italiane più amate di tutti i tempi. Con la sua musica e la sua voce e il suo talento incredibile ha fatto sognare generazioni e generazioni, non solo di adolescenti ma di persone di tutte le età.

Giorgia ha fatto girare la testa ai suoi followers con l’ultimo scatto

La cantante, così come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, negli ultimi anni ha ceduto pure lei al mondo dei social e su Instagram ha ben 623mila followers che la seguono ogni giorno, facendole complimenti e raccontandole aneddoti delle loro vite che ricollegano a lei. Durante la sua lunga carriera, con le tante canzoni che ha scritto e cantato ha aiutato tante persone a superare momenti difficili delle loro vite, storie d’amore andate male e tante altre delusioni. Commenti come questi non si sprecano sotto le sue foto, come sotto ultima che ha pubblicato. “La tua voce ha fatto da sottofondo ai viaggi in macchina che facevo con i miei genitori quando ero piccola, mentre andavamo al mare. Papà metteva “Come saprei” e io sognavo ascoltando la tua voce che sembrava quella di un angelo”.

“Sono cresciuto con le tue canzoni, non sarei la persona che sono oggi se non avessi sognato da ragazzino con la tua musica. Grazie per tutto ciò che sei e che continui ad essere” scrive un suo fan, sotto una delle ultime foto.

