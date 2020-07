Si vocifera con sempre più insistenza di una relazione Diletta Leotta Ibrahimovic. Complice una partnership pubblicitaria, impazza il gossip sul loro conto.

Visualizza questo post su Instagram Zlatan approva @buddyfit_it 🤣💪🏼 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 20 Lug 2020 alle ore 11:11 PDT

Gossip pazzo Diletta Leotta Ibrahimovic. Dopo avere visto i due insieme, ora decollano in maniera inevitabile le voci che riferiscono di una improvvisa storia d’amore tra la conduttrice di DAZN e l’attaccante del Milan. Il settimanale ‘Chi’ piazza lo scoop e mostra i due insieme di sera, parlando di una cena. Non romantica ed a due, ma con la presenza anche di altre persone.

Nei giorni scorsi Diletta Leotta e Ibrahimovic sono apparsi insieme in uno spot pubblicitario per una azienda di abbigliamento ed accessori sportivi. In tutto ciò, Daniele Scardina è sparito. Dopo un anno di relazione viva e profonda, sembra che di colpo il pugile e la giornalista sportiva si siano lasciati. Infatti lui se ne sarebbe andato ad Ibiza con alcuni amici.

Diletta Leotta Ibrahimovic, prendono quota le voci su un flirt