Benedetta Parodi, rossetto rosso e lato A in primo piano per la moglie di Caressa – Foto

Benedetta Parodi incantevole su Instagram: la sorella di Cristina Parodi è una bellezza senza tempo con il rossetto rosso e il lato A in primo piano, foto.

Visualizza questo post su Instagram No filter.. make-up @giuliacortorillo_mua Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 23 Lug 2020 alle ore 1:33 PDT

Benedetta Parodi è una bellezza senza tempo nell’ultima foto pubblicata su Instagram. Rossetto rosso, maglia scollata e lato A in bella mostra per la moglie di Fabio Caressa. Una foto che ha illuminato i followers che si sono complimentati con lei.

“Bellissima”, “Sei stupenda”, “Donna stupenda in tutti i sensi”, “Wow, che bellezza e sensualità”, “Una meraviglia”, scrivono i fans complimentandosi per la Parodi che, nel corso degli anni, è riuscita a rinnovarsi dedicandosi completamente alla cucina.

Benedetta Parodi, una bellezza con il marito Fabio Caressa

Oltre ad essere una donna in carriera, Benedetta Parodi ha anche una bellissima famiglia che ha costruito con Fabio Caressa con cui ha recentemente festeggiato l’anniversario di nozze come potete vedere nella foto qui in alto. “Grazie con tutto il cuore da parte mia e di Fabio per i tantissimi auguri che abbiamo ricevuto”, ha scritto la Parodi pubblicando le foto di una cena a lume di candela che si è concessa con il marito.

Visualizza questo post su Instagram Un milione di anni fa, o forse due.. 🎼 Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 3 Lug 2020 alle ore 2:26 PDT

In questa foto, Benedetta Parodi e Fabio Caressa erano giovanissimi. Il loro amore è nato tanti anni fa ed è stato coronato oltre che dal matrimonio, anche dalla nascita di tre figli, Matilde, Eleonora e Diego.

