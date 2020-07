Miriana Trevisan provocante : si abbassa e seno in primo piano – FOTO

Miriana Trevisan. Dalla televisione al web, infiamma gli animi dei suoi follower con foto sensuali. Un incanto per gli occhi, assolutamente unica

Classe 1972, 48 anni a novembre. Eppure Miriana Trevisan ha le fattezze di un’eterna ragazza. Occhi grandi da cerbiatta, un sorriso che ammalia, viso dolce e curve da urlo.

Ne ha fatta di strada negli anni, una lunga gavetta per lei che l’ha consacrata come uno dei sex symbol più desiderati d’Italia. Si è affacciata al mondo dello spettacolo con il programma, divenuto un cult Non è la Rai, che ha lanciato molte delle attrici e showgirl dello star system nostrano.

Quel trampolino di lancio le ha consentito di lavorare con i pilastri della televisione del Bel Paese: Mike Bongiorno, Corrado, Raimondo Vianello, solo per dirne alcuni.

E’ stata protagonista di trasmissioni che hanno fatto la storia dei palinsesti degli anni passati, basti pensare a Striscia la Notizia, la Corrida, Pressing, e La ruota della fortuna.

Adesso Miriana ha aggiunto un altro talento alle sue capacità. Si è cimentata con successo come scrittrice. Pubblica un libro per bambini: Le fiabe colorate di Miriana. Successivamente un racconto dal titolo So che ci sarai sempre. Lettere d’amore ai cani della nostra vita, e nel 2019 il romanzo La donna bonsai.

Miriana Trevisan, sguardo ammaliante e la magia dei fiori