Sonia Lorenzini, una fata dagli occhi blu e lo sguardo seducente – FOTO

La modella e web influencer delle ultime settimane, Sonia Lorenzini ha arricchiato le pagine di Instagram della sua piacevole e inconsueta bellezza. Lei, imprenditrice di fama nazionale aveva deciso di mettere la testa a posto dopo aver incontrato il marito Federico Piccinato, con il quale è nato un rapporto d’amore sconfinato.

Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne un nuovo capitolo di vita spensierata e lontana dai continui assilli alla ricerca del principe azzurro. Sonia sembrava aver trovato la strada maestra per costruire nuovi progetti di vita a lungo termine, ma poi l’affiatamento con Piccinato si interrompe sul più bello.

La Lorenzini viene in seguito pizzicata sul settimanale Chi, in compagnia di Eros Ramazzotti, il noto cantante dalla voce soave e motivo per il quale la salda relazione tra Lorenzini e Piccinato si sfalda.

Il coraggio e la determinazione dietro lo sguardo pensieroso di Sonia Lorenzini

Oggi però la classe ’89 nativa di Mantova può vantare di aver maturato grande fama e successo nel inedito ruolo di web influencer. La notorietà della nuova posizione tra la hit parade del mondo social, Sonia la deve sicuramente al suo coraggio e alla sua forza, grazie alle quali riesce a superare con enorme disinvoluta un male incurabile alla tiroide.

Sonia Lorenzini è ormai abituata a vivere di fenomeni stupefacenti che spesso le hanno cambiato la vita in negativo. La sua bellezza e i suoi sogni, ormai sono come il sole al tramonto “Qualcosa che pur non cambiando mai riesca a stupirmi sempre ❣️”.

Così la nostra Sonia si rivolge al popolo di Instagram, in attesa che qualcosa di speciale le schiarisca per sempre il suo nobile e liscio volto, perso nel suono rilassante del mare spumeggiante.

“Amore questo viaggio ti rende ogni giorno più bella; Semplicità e bellezza 😘❤️;Troverai chi saprà stupirti abbi pazienza …..e sarà bellissimo Ciao bella ragazza ❤️”.

