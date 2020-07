Temptation Island, Andrea: “Con Anna? Ognuno per la sua strada”. Gli utenti su Twitter li vogliono separati una volta e per tutte, perché “lei non merita un così bravo ragazzo”

Si avvicina la quarta puntata di Temptation Island e le cose tra Anna e Andrea stanno peggiorando. Anna continua ad usare la sua strategia per ottenere da Andrea un figlio, e lui è sempre più confuso e disgustato da questa situazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Claudia Dionigi, la minigonna è corta e la ripresa è dal basso, che visione -FOTO

Temptation Island, Andrea e Anna si lasciano definitivamente? I fans aspettano il falò

Non solo lui. Anche Antonella Elia, compagna di viaggio di Anna, si è lamentata con i single del villaggio per il comportamento della donna. Andrea al falò ha visto un altro video della sua fidanzata molto vicina al tentatore Carlo. “Sta continuando la strategia ma mi sta mancando di rispetto. Se tu vuoi un figlio e un matrimonio, mi allontani. Se prima ti dicevo che avevo bisogno di un anno, adesso te ne chiedo due”. Il suo compagno di viaggio, Lorenzo, ha sottolineato che Andrea non ha mai avuto una relazione prima di Anna e ha preso per oro colato tutto ciò che lei gli ha dato. Tornato in villagigo, Andrea si è sfogato con i suoi compagni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Era Guido de Il mondo di Patty: oggi ha 31 anni. Irriconoscibile – FOTO

Finalmente ha avuto una reazione brusca ai comportamenti della sua fidanzata. “Mi sono stufato. Fatti una vita tua con Carletto, ma non con me. Non si parla più di dove vuoi arrivare, non mi frega più, già ho visto abbastanza. Adesso basta, ognuno per la sua strada.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter